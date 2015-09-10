泰国警方称曼谷爆炸案主谋使用中国护照逃往孟加拉国

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷9月9日 （记者 Aukkarapon Niyomyat） - 泰国官员周三称，泰国警方认为幕后策划“曼谷8.17爆炸案”的男子已在爆炸发生前一天使用中国护照逃往孟加拉国。
警方本周对逮捕的两名外国人之一进行审讯后，发现上述男子是这起爆炸案的主要嫌犯。警方称，受审者承认将一个装有爆炸物的背包交给了一名他们确认是投放者的男子。
此人对警方表示，一位名叫“Izan”的男子是主谋，在曼谷聚头期间负责给其他策划者分派任务。
“该人名叫Izan--我不知道这是否为他的真名--是这个网络中一名非常重要的人物，”副警察总长Chakthip Chaijinda对路透表示。
“我不知道他的国籍……这么说好了：Izan是最重要的通缉犯之一。”
Chakthip称警方可能将协调孟加拉国警方。一名移民官员称，该男子使用中国护照，但不清楚护照是否是真的。
孟加拉国警方总监察长A K M Shahidul Hoque对路透表示，他不了解上述进展。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同