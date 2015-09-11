曼谷爆炸案主谋已“飞往中国” 泰警方赴马来西亚追踪疑似投弹者未成功

中国信用债：博源控股称8亿元超短融16博源SCP002兑付存在不确定性
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Panarat Thepgumpanat/Serajul Quadir
路透曼谷/达卡9月11日 - 泰国警方周五称，疑似幕后策划“曼谷8.17爆炸案”的男子12天前已从孟加拉国飞往北京，且马来西亚追踪爆炸案疑似放置炸弹者的行动未成功。
孟加拉国警方称，泰国警方认为的幕后策划者在爆炸发生前一天逃离泰国，并在孟加拉国待了两周之后于8月30日乘机从达卡飞往北京。
“我们向移民部核查了他的名字、抵达日期和护照号码……我们发现护照号码是正确的，且他已从同一机场（飞往北京），”孟加拉国警方总督察A K M Shahidul Hoque对路透表示。
Hoque称，护照上的名字是阿卜杜勒拉赫曼（Abu Dustar Abdulrahman），并称孟加拉国警方正在寻找此人住过的酒店。
中国外交部没有立即回应。
泰国警方周五称，调查已扩大至马来西亚。
泰国警方官员Suchart Teerasawa对路透表示，他上周在马来西亚追踪一条线索：监控录像中一名身穿黄衬衫的男子在爆炸发生前几分钟将一个背包留在爆炸现场后走开，此人或已从泰国南部边境越境至马来西亚。
“我们已与马来西亚警方进行协调，”他说道，但称他没有具体信息。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透上海1月22日 - 中国内蒙古博源控股集团周六晚公告称，其所发行的下周日(1月29日)到期的8亿元人民币超短期融资券--16博源SCP002 ，由于公司资金紧张，到期兑付存在不确定性。
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路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM