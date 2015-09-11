更新版 1- 泰警方称曼谷爆炸案主谋已“飞往中国”

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Panarat Thepgumpanat/Serajul Quadir

路透曼谷/达卡9月11日 - 泰国警方周五称，疑似幕后策划“曼谷8.17爆炸案”的男子12天前已从孟加拉国飞往北京，且马来西亚追踪爆炸案疑似放置炸弹者的行动未成功。

孟加拉国警方称，泰国警方认为的幕后策划者在爆炸发生前一天逃离泰国，并在孟加拉国待了两周之后于8月30日乘机从达卡飞往北京。

“我们向移民部核查了他的名字、抵达日期和护照号码……我们发现护照号码是正确的，且他已从同一机场（飞往北京），”孟加拉国警方总督察A K M Shahidul Hoque对路透表示。

Hoque称，护照上的名字是阿卜杜勒拉赫曼（Abu Dustar Abdulrahman），并称孟加拉国警方正在寻找此人住过的酒店。

中国外交部发言人洪磊表示，他不清楚嫌疑人是否已经从孟加拉飞往中国。他在例行记者会上指出，案件仍在调查中。

泰国警方周五称，调查已扩大至马来西亚。

泰国警方官员Suchart Teerasawa对路透表示，他上周在马来西亚追踪一条线索：监控录像中一名身穿黄衬衫的男子在爆炸发生前几分钟将一个背包留在爆炸现场后走开，此人或已从泰国南部边境越境至马来西亚。

“我们已与马来西亚警方进行协调，”他说道，但称他没有具体信息。（完）