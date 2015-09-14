马来西亚逮捕3名与曼谷爆炸案有关的嫌犯--警方

路透吉隆坡9月14日 - 马来西亚警察总长Khalid Abu Bakar周一称，该国逮捕了与曼谷8.17爆炸案调查有关的三名嫌犯。

Khalid对记者称，两名马来西亚人及一名巴基斯坦人被捕以协助调查。马来西亚当局是在接到泰国当局通报后逮捕这三人的。

8月17日发生在泰国首都曼谷的爆炸案造成20人死亡、100多人受伤，死者中有14人为外国人。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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