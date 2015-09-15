泰国警方称曼谷爆炸案主谋已逃至土耳其

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透曼谷/吉隆坡9月14日（记者 Aukkarapon Niyomyat/Emily Chow） - 泰国警方周一称，曼谷8.17爆炸案幕后主谋已辗转多地飞抵土耳其。
泰国警方称，爆炸案主谋使用中国护照在爆炸前夜逃往孟加拉国，两周后经新德里与迪拜转机飞至伊斯坦布尔。
泰国警方已通过国际刑警组织对化名为“Izan”的阿卜杜勒·拉赫曼（Abu Dustar Abdulrahman）发布逮捕令。
“我们从孟加拉国大使馆处获得的证据表明Izan逃到了迪拜，之后进入土耳其，”泰国警方发言人Prawut Thawornsiri称，并称已知会土耳其大使馆。
但土耳其政府一名高级官员反驳了该说法。“没有记录表明该嫌犯已进入土耳其。泰国政府也未知会我们有恐怖嫌犯前往土耳其，”该官员向路透表示。
他并称，有关一名土耳其公民参与曼谷8.17爆炸案的报导是错误的。“我们正在努力了解，泰国政府拼命试图将土耳其与爆炸案关联到一起，想要达到何等目的，”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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