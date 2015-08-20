泰国警方怀疑至少10人参与了曼谷爆炸案

美国总统特朗普就职演说高举国家主义大旗 誓言“美国优先”
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透曼谷8月20日 - 泰国警察总长周四称，怀疑至少10人参与制造了周一曼谷市中心的爆炸案，其中逾半数是外国人。这起爆炸事件导致20人丧生。
警方在稍早些时候表示，他们认为至少三人，包括一名外国人，参与制造了在四面佛寺庙附近的袭击。
“这是个大型网络，利用多人进行准备，”警察总长Somyot Poompanmuang告诉记者。
“包括在街面上望风的、准备炸弹的、进入现场的……了解逃跑路线的人，”他说道。“一定有至少10人参与。”（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透北京1月20日 - 中国环保部周五表示，去年第一批实施空气质量新标准的74个城市中，空气质量相对较差的前十位城市是衡水、石家庄、保定、邢台、邯郸、唐山、郑州、西安、济南和太原市。