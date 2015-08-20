泰国警方怀疑至少10人参与了曼谷爆炸案

路透曼谷8月20日 - 泰国警察总长周四称，怀疑至少10人参与制造了周一曼谷市中心的爆炸案，其中逾半数是外国人。这起爆炸事件导致20人丧生。

警方在稍早些时候表示，他们认为至少三人，包括一名外国人，参与制造了在四面佛寺庙附近的袭击。

“这是个大型网络，利用多人进行准备，”警察总长Somyot Poompanmuang告诉记者。

“包括在街面上望风的、准备炸弹的、进入现场的……了解逃跑路线的人，”他说道。“一定有至少10人参与。”（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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