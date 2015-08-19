泰国当局称不确定曼谷爆炸案嫌犯的国籍和行踪

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷8月19日 - 泰国警察总长Somyot Pumpanmuang周三称，调查人员还无法确定曼谷四面佛寺爆炸案嫌犯的国籍，也不确定他是否仍在泰国。
“我怀疑不止一个人，而是多人所为，”Pumpanmuang在介绍爆炸案调查情况的新闻发布会上称，“我相信有泰国人参与，但我不能说只有泰国人参与，或是也有外国人参与。”
Pumpanmuang称，目前不清楚周二在曼谷发生的小型爆炸事件是否与四面佛寺附近爆炸案有关。（完）
编译：侯雪苹
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”