焦点：曼谷爆炸案或重创泰国旅游业 经济复苏或受拖累

路透曼谷8月18日 （记者 Orathai Sriring/Pairat Temphairojana） - 泰国曼谷爆炸案已致22人死亡，逾百人受伤，或重创泰国旅游业。旅游业是近期泰国经济中少有的几个亮点之一。

爆炸案发生不到24小时后，周二已有一些旅行社称有游客取消订单，香港政府也宣布提升对曼谷的外游警示级别至＂红色＂，并呼吁市民如非必要，应避免前赴当地。

“这将对旅游业造成冲击，”泰国财政部长颂迈向记者表示。“但现在难以估计对GDP的影响，因现在处于淡季。要到10月份才能更清楚影响有多大。我们在祈祷届时游客将忘掉此事。”

已有九名外国游客遇袭身亡，爆炸案的动机仍不得而知。

“我们的日本游客今晨已全部退房，预定也已取消，”曼谷旅行社All the Best Travel的总经理Euamthip Panjai说道。“短时间内他们可能不会再来了。”

四面佛寺附近的君悦Erawan大酒店的泰国运营方Erawan Group(ERW.BK)称，公司正在评估爆炸案的影响。

去年持续数月的政治乱局及随后的政变曾让游客远离泰国，之后游客们陆续回到这个以海滩和夜生活知名的旅行胜地。今年上半年泰国入境游客量增加了29.5%至1,490万人次。

泰国周一公布4-6月经济增长率仅为2.8%，而旅游业成为增长的关键驱动因素。据澳新银行经济学家，旅游业直接占了泰国GDP的9%左右，加上间接效应占比更高达20%。

遭袭的四面佛寺位于曼谷的拉差帕颂奢侈购物街区，该地集中了高档精品店、餐馆和办公楼宇。

泰国旅游商会（Tourism Council of Thailand）会长Ittirit Kinglek向路透表示，目前已有一些高端游客取消订单，但数量不是很大。

“我们认为，如果不发生更多事件，旅游业受到的冲击将是短期的，”他说道。“泰国仍将是游客们喜欢前往的目的地。”

最明显的直接影响似乎来自商务旅行者。

新加坡Dynasty Travel营销与沟通负责人Alicia Seah称，该旅行社9月预定前往曼谷的150名游客--多是为了参加会议--约六成要求更换地点。

“我认为，旅游目的地发生突发事件，通常的直接冲击是心理上的。而且短期的影响是游客们可能会在短期内避免去该地，”她说道。

瑞士信贷驻新加坡经济学家Santitarn Sathirathai称，泰国政府需表明其已控制安全局势。“泰国经济复苏非常脆弱，高度仰赖旅游业，”他说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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