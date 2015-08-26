曼谷爆炸案冲击泰国旅游业 官方称影响是暂时的

路透曼谷8月26日 （记者 Pairat Temphairojana） - 泰国曼谷爆炸案已经造成赴泰旅游人数减少17%，泰国旅游收入承压。旅游业在泰国政府经济复苏行动中占重要地位。

泰国旅游部门周三称，每日平均赴泰旅游人数从爆炸案前的8.5万下降至目前的7万，但官员们确信冲击是暂时的，并称年度目标维持不变。

“对旅游业的冲击……将很可能是暂时的，”泰国旅游与体育部长科布坎恩·瓦塔纳芙然库尔（Kobkarn Wattanavrangkul）在新闻发布会上表示。

“旅游业肯定将在第四季度好转。”

泰国政府今年的目标是实现2,880万旅游人次与2.2万亿泰铢（618.2亿美元）旅游收入。由于出口、制造业和零售支出疲软，泰国经济走弱，旅游业对泰国经济来说变得愈发重要。

泰国国家规划局下修了2015年度经济增长预测至2.7-3.2%，但专家们称这是不现实的。4-6月经济较上一季度仅增长了0.4%。

泰国以沙滩、美食和娱乐知名，旅游业占国内生产总值（GDP）约10%。

泰国旅游部门称，8月1日至23日，泰国入境游客人数为210万，与去年同期相比增长31.7%，实现收入1,028亿泰铢；1月1日至8月23日的入境游客为1,960万人次，亦同比增长31%。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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