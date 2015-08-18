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时事要闻 | 2015年 8月 18日 星期二 09:13 BJT

美国务院称目前无法判定曼谷爆炸事件系恐怖袭击

路透华盛顿8月17日 - 美国国务院周一称，目前判定泰国首都曼谷四面佛神庙附近发生的爆炸为恐怖袭击仍为时尚早。这起爆炸事件已造成19人死亡。

美国国务院发言人柯比（John Kirby）称，泰国当局正在对爆炸事件进行调查，迄今未向美国方面寻求援助。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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