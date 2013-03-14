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亚洲 | 2013年 3月 14日 星期四 09:48 BJT

全球债市：外资今年大举流入泰国债市，规模超过亚洲其他国家

路透曼谷/香港3月13日 - 据巴黎银行的资料，泰国债市今年流入资金73亿美元，高于亚洲其他国家。分析师预计这种趋势将持续，因为利率料维持在低位，泰铢升值且没有干预迹象。

据泰国债券市场协会，周二债市流入280亿泰铢(9.46亿美元)，创单日流入规模最高纪录，其中约有260亿泰铢涌向距离到期还有一年以上的债券。

由于发达国家采取宽松货币政策，泰国和其他亚洲国家涌入大量热钱，但美国经济改善的迹象已引发资金可能开始回流的疑虑。

不过一些分析师认为，这种担忧过早，美联储量化宽松举措以及日本央行类似举措最终将支持泰国债市。

“我们预计资金流入稳定，因为量化宽松继续存在，且日本央行还会注入流动性。泰国央行似乎显示出他们愿意允许市场机制发挥作用，”Kasikornbank高级市场研究员Nalin Chutchotitham表示。

“泰国债券回报率仍然吸引人，泰国央行也不急于加息，”她补充道。(完) (编译 李爽; 审校 徐文焰)
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