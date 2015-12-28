泰国以谋杀罪判处缅甸工人死刑遭抗议 泰总理称不会屈从压力放人

路透曼谷12月28日 （记者 Amy Sawitta Lefevre/Panarat Thepgumpanat） - 泰国总理巴育周一抨击周末在缅甸仰光举行示威的抗议者，此前泰国一家法院以谋杀两名英国游客的罪名判处两名缅甸外来工人死刑。

巴育称，批评者应尊重判决，且泰国的司法体系不会屈从于公众压力。

“他们有权上诉，是吧？全世界的法律都规定了这一权利。难道泰国法律没有？难道我们面临压力时就该释放所有犯人？”面带怒容的巴育对记者表示。

泰国一家法院周四判定22岁的Zaw Lin和Win Zaw Htun谋杀了23岁的汉娜·威瑟里奇（Hannah Witheridge）和24岁的大卫·米勒（David Miller）。2014年威瑟里奇和米勒的尸体在泰国南部的度假胜地龟岛海滩上被发现。

泰国法院的判决引发缅甸民众的愤怒，数百名缅甸人几乎每天都在仰光泰国驻缅甸大使馆外抗议，要求泰国释放上述两名缅甸工人。

抗议者称，这两名缅甸工人成了泰国政府了结该案的替罪羊。

缅甸国防军总司令敏昂莱周六呼吁泰国重新审查对上述两名缅甸工人的判决。

两名缅甸工人的律师称将在一个月内提起上诉。（完）