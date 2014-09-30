泰国或向游客发身份识别腕带

路透曼谷9月30日 - 泰国旅游与体育部长葛甘·瓦塔纳瓦朗军（Kobkarn Wattanavrangkul）周二称，该国可能会向游客分发身份识别腕带。本月早些时候，泰国发生两名英国游客被杀事件，再度引发了关于游客安全的担忧。

瓦塔纳瓦朗军称，对于向游客分发腕带以协助对失踪或遇到麻烦的游客进行身份识别这样的想法，她曾与一些酒店进行过商讨。

“游客登记入住酒店时会被发给一个腕带，上面有与他们身份证明一致的序列号和所在度假村的联系方式，这样如果他们外出玩得很晚，譬如喝醉或迷路，就能很容易得到援助，”瓦塔纳瓦朗军对路透说。

“下一步将会是一些类型的电子追踪设备，但此事尚未被详细讨论。”

她承认向游客分发腕带的想法已经遭到一些抵制。“大多数人对该想法表示欢迎，但有些酒店担心游客可能不想带腕带。”

泰国当局对游客身亡对旅游业的影响表示担忧。旅游业在泰国GDP中占近10%的比例。

9月15日，英国游客Hannah Witheridge和David Miller的尸体在涛岛（Koh Tao）海滩上被发现。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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