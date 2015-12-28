泰国以谋杀罪判处缅甸工人死刑遭抗议 泰总理称不会屈从压力放人

中国企业：上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷12月28日 - 泰国总理巴育周一抨击周末在缅甸仰光举行示威的抗议者，此前泰国一家法院以谋杀两名英国游客的罪名判处两名缅甸外来工人死刑。
巴育称，批评者应尊重判决，且泰国的司法体系不会屈从于公众压力。
“他们有权上诉，是吧？全世界的法律都规定了这一权利。难道泰国法律没有？难道我们面临压力时就该释放所有犯人？”面带怒容的巴育对记者表示。
泰国一家法院周四判定22岁的Zaw Lin和Win Zaw Htun谋杀了23岁的汉娜·威瑟里奇（Hannah Witheridge）和24岁的大卫·米勒（David Miller）。2014年威瑟里奇和米勒的尸体在泰国南部的度假胜地龟岛海滩上被发现。
泰国法院的判决引发缅甸民众的愤怒，数百名缅甸人几乎每天都在仰光泰国驻缅甸大使馆外抗议，要求泰国释放上述两名缅甸工人。
抗议者称，这两名缅甸工人成了泰国政府了结该案的替罪羊。
缅甸国防军总司令敏昂莱周六呼吁泰国重新审查对上述两名缅甸工人的判决。
两名缅甸工人的律师称将在一个月内提起上诉。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%
(新增GDP、投资、工业、消费以及基尼系数等数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *