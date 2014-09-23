泰国警方称谋杀案让赴泰游客三思而后行

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Amy Sawitta Lefevre

路透曼谷9月22日 - 泰国警方周一称，两名年轻英国游客在泰国遭遇谋杀的事件将让很多计划到泰国度假的游客三思而后行。

上周，英国游客David Miller和Hannah Witheridge的裸露屍体在涛岛（Koh Tao）海滩上被发现，死前头部曾受重创。

“谋杀案发生之后，来泰国的人对到这里旅行要三思了，”皇家泰国警察副发言人、副总警监Kissana Phatanacharoen告诉路透。

“考虑到媒体对这起案件给予了极大的关注，这很自然。”

这起谋杀案对泰国旅游业又是一记重击，破坏了泰国旅游天堂的形象。

反政府街头抗议和军事统治拖累了旅游业，游客纷纷远离曼谷，酒店入住率大幅下滑。

泰国总理巴育上周警告游客称，泰国并不像他们想像的那样安全。他还为批评游客穿比基尼的言论道歉。

根据泰国旅游局的数据，8月赴泰国游客数量同比减少了11.9%，7月游客数量也减少10.9%。

根据英国外交部的数据，2009年1月以来，已经有13名英国人在泰国遭遇谋杀，其中包括Witheridge和Miller。（完）