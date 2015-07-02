泰国拟斥资11亿美元从中国购买三艘潜艇

路透曼谷7月2日 - 泰国国防部长巴维（Prawit Wongsuwan）周四称，泰国海军已批准了一项360亿泰铢（11亿美元）从中国购买潜艇计划。此举或暗示泰国在向中国示好。

泰国军方去年5月通过政变上台，西方国家广泛谴责此次政变，并调降了与泰国的外交关系。但泰国军政府称其获得中国支持。

此后，泰国寻求改善与邻国的关系，并加强与中国的交往。泰国曾是美国传统盟友。

巴维称，此次购买潜艇计划是泰国2016年国防预算的一部分。泰国2016年的国防预算为2,070亿泰铢，相比2015年增加了7%。

“由17人组成的泰国海军委员会已决定将购买何种潜艇，”巴维向记者们表示。

“在考察了多个国家的潜艇后我们作出该决定，发现中国的潜艇性价比最高。我们必须考虑价格、质量和其他因素。”

但巴维没有透露这些潜艇将于何时交付，因购买计划现在将提交给内阁批准。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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