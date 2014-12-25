泰国总理巴育发表年底讲话 称中国是经济发展好榜样

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透曼谷12月25日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国总理巴育向政府官员发表年底讲话时称，中国是经济发展的好榜样。巴育七个月前通过军事政变上台。
巴育表示，泰国人应该“停止争吵”，向地区超强国中国学习。
巴育此前对中国进行了为期两天的国事访问，意在加强与中国的关系。泰国与美国和欧洲的关系近期变淡。
“我和中国国家主席习近平进行了会谈，他对我说，60年前中国是世界上最贫穷的国家（之一）。他们用了30年的时间成为世界经济大国。”巴育说道。
“但我们却还在互相争吵。”
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。