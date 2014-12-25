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亚洲 | 2014年 12月 25日 星期四 16:31 BJT

泰国总理巴育发表年底讲话，称中国是经济发展好榜样

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷12月25日 - 泰国总理巴育向政府官员发表年底讲话时称，中国是经济发展的好榜样。巴育七个月前通过军事政变上台。

巴育表示，泰国人应该“停止争吵”，向地区超强国中国学习。

巴育此前对中国进行了为期两天的国事访问，意在加强与中国的关系。泰国与美国和欧洲的关系近期变淡。

“我和中国国家主席习近平进行了会谈，他对我说，60年前中国是世界上最贫穷的国家（之一）。他们用了30年的时间成为世界经济大国。”巴育说道。

“但我们却还在互相争吵。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜
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