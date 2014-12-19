李克强访问泰国 出席大湄公河次区域峰会

路透曼谷12月19日（记者Amy Sawitta Lefevre/Pracha Hariraksapitak） - 中国国务院总理李克强周五访问泰国，将出席在曼谷召开的大湄公河次区域经济合作领导人会议，这是该国军方掌权以来举办的最盛大国际活动。

泰国军政府掌权以来，一些西方国家对其实施制裁，与该国的关系降级。李克强此次出席活动，将令泰国政府感到安慰，且有助于抵消美国对泰国施压的影响。

泰国政府发言人Yongyuth Mayalarp称，此次峰会的召开，表明国际社会对泰国恢复信心。他并表示，泰国和中国是“贸易上的好朋友”。

Yongyuth对记者表示：“这对泰国是个好机会，我们要证明我们的政治问题不妨碍贸易。”

他说：“现在，泰国的形势正常，我们正向新的民主方向努力。”

李克强出席峰会，也凸显中国在东南亚地区的影响力。

近期美国寻求在东南亚巩固影响力，譬如试图与越南交好，越南与中国存在领土争端。

一位在北京的匿名外交人士称，泰国是美国的盟友，但中国有希望将其争取过来。泰国总理巴育下周将访华。

Yongyuth透露，李克强和巴育在大湄公河次区域经济合作领导人会议上将就中泰铁路网络和稻米交易签署谅解备忘录。但他未提供细节。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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