泰国议会批准中泰铁路合作项目

京津冀城际铁路发展基金设立 初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透曼谷12月4日 - 泰国国家立法议会周四批准了中泰铁路合作谅解备忘录草案。该项目是泰国发展交通基础设施的长期计划的一部分。
泰国交通运输部部长巴津（Prajin Juntong）告诉记者，上述项目预计耗资至少3,500亿泰铢（106.4亿美元），“铁路将与邻国交通路网相连，必将令泰国受益。”
泰国政府发布的声明称，根据该谅解备忘录，该项目将以政府间合作形式，由中方负责铁路系统的建设和开发。
声明指出，双方将就项目融资和建设费用进一步协商，双方将尽力在2016年实现项目建设开工。
泰国政府此前曾表示，上述标准轨距铁路项目将连接廊开府和罗勇府的工业区玛达普（Map Ta Phut），另外还有一条连接曼谷的支线。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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