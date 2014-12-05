版本:
中国
中国财经 | 2014年 12月 5日 星期五 11:18 BJT

泰国议会批准中泰铁路合作项目

路透曼谷12月4日 - 泰国国家立法议会周四批准了中泰铁路合作谅解备忘录草案。该项目是泰国发展交通基础设施的长期计划的一部分。

泰国交通运输部部长巴津（Prajin Juntong）告诉记者，上述项目预计耗资至少3,500亿泰铢（106.4亿美元），“铁路将与邻国交通路网相连，必将令泰国受益。”

泰国政府发布的声明称，根据该谅解备忘录，该项目将以政府间合作形式，由中方负责铁路系统的建设和开发。

声明指出，双方将就项目融资和建设费用进一步协商，双方将尽力在2016年实现项目建设开工。

泰国政府此前曾表示，上述标准轨距铁路项目将连接廊开府和罗勇府的工业区玛达普（Map Ta Phut），另外还有一条连接曼谷的支线。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐