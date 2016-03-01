泰国交通部长称中国应加大对泰国铁路项目的投资

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透曼谷3月1日（记者 Pairat Temphairojana/Panarat Thepgumpanat） - 泰国交通部长Arkhom Termpittayapaisith称，中国应承担一条计划中铁路所需投资的大部分。该铁路从泰国与老挝边境通往泰国湾，全长845公里。
Arkhom周一对路透指出，中国和泰国仍在协商各占60%和40%股权的计划，这将是一条高铁，而非之前讨论的中等速度铁路。
“因为这个项目对（中国人）有利，他们必须投资更多，因为这是一条有利于中国的战略线路，”Arkhom说道。
Arkhom称，中国预计该项目耗资5,600亿泰铢（157.1亿美元），但泰国认为这个数字太高了。
Arkhom表示，中国希望泰国迅速敲定铁路协议，以防泰国政府的变动影响项目，并称建设料于5月动工。
中国外交部没有立即对置评请求作出回应。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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