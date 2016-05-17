焦点：泰国成中国投资者和游客的宠儿

路透罗勇5月17日（记者 Orathai Sriring/Satawasin Staporncharnchai） - 在泰国罗勇府的安美德城工业村，中文标识随处可见。旅游胜地芭堤雅的情况亦是如此，在这里中文标识与英文及俄文一样日益常见。

随着中国经济放缓，中国的投资者正在将目光转向海外以寻求增长机会，而泰国则是投资的热门目的地。

“泰国通常是中国游客和投资者的第一站。”泰中罗勇工业园总裁徐根罗称。自2012年以来，已有数十家中资光伏、橡胶及工业制造工厂落户该工业园。

“泰国的投资环境、尤其是投资保护政策，在全球范围内属于最好的。”徐根罗补充说，中国的劳动力成本更高一些。

自2014年5月军事政变以来，泰国执政的将领寻求对冲同美国关系降温的影响，这推动泰国同中国的外交和军事关系日益密切。

中国投资者在泰国受到热烈欢迎。持续10年的政治动荡令泰国经济领域的投资大受冲击，而泰国军政府自掌权以来一直在想方设法令出口和内需复苏。

去年，中国成为排在日本、美国和新加坡之后的对泰第四大投资国。

**旅游热门目的地**

前往泰国的中国游客人数也大增，部分得益于喜剧电影《泰囧》在中国的大获成功。去年赴泰国的中国游客约为790万人次，较2014年增长71%。泰国方面预测，今年接待的中国游客会更多。

旅游经营业者称，得益于廉价航班的增多，赴泰国的中国游客人数并没有随着中国经济的放缓而下滑。

“我们的产品价格相对较低，我们拥有安全的食品和良好的文化，我们与他们（中国）政府没有政治问题。”泰中旅游同业商会理事长李良成称。

**一带一路**

徐根罗预计，今年落户泰中罗勇工业园的中国企业数量将从目前的75家增至大约100家，并会在未来五年增至500家。

行业专家称，把工厂迁移到泰国，还能帮助各行各业的企业规避反倾销措施，譬如光伏及化工企业。

“中国面临许多国家的贸易壁垒，特别是在光伏产品方面。因此，许多中资企业前来泰国投资。”泰国电子及电讯行业协会会长Visnu Limwibul称。

在中国政府推出的“一带一路”政策的带动下，安泰钢研金刚石工具(泰国）有限公司于2014年在泰国成立。

随着中资企业外派人员的增多，加上更多的中国人在泰国投资度假房，地产投资也跟随增长。

Bundit Sirithunyhong经营的Suttangrak Group刚刚与中资企业合作开发耗资50亿泰铢（1.4亿美元）、向中国买家出售分时度假房（time-shares）的地产项目。

“我认为他们不仅仅是投资地产，而是开始将泰国作为拓展东南亚生意的基地。”Bundit Sirithunyhong说。“他们可以把这里作为第二故乡来生活和工作，这是进一步扩张业务的一步。”（完）