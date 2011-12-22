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中国财经 | 2011年 12月 23日 星期五 07:08 BJT

泰国与中国签订货币互换协议--政府发言人

路透曼谷12月22日电---泰国政府发言人称,泰国央行周四和中国人民银行签署700亿元人民币货币互换协议,以为两国投资提供方便.

"已完成签署,"Thitima Chaisang在协议签订完成後对记者称.

周四稍早泰国央行总裁张旭州表示,货币互换协议总额不是他周日说的70亿元人民币.

今年以来中国一直是泰国的最大出口市场,购买了泰国12%的出口商品.

泰国央行8月表示,中国允许该行最多投资70亿元人民币(11亿美元)的中国债券,该行已经开始把部分外汇储备投资於人民币计价的银行间债券.(完)

--编译 田建华/李春喜;审校 王洋/田建华

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