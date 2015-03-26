经济低迷 泰国强颜欢笑迎接中国游客

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷3月26日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 寺庙晾内衣、公众场所大小便、脚踢古钟、厕所洗脚等等，中国游客在泰国的种种不雅行为已经引来连连抱怨。
泰国民众对这些不雅行为抱怨不已，该国政府在迫于无奈的情况下，上月发放了数千本中文礼仪手册，以确保游客遵守规矩。
3月，一位泰国模特在Facebook发布视频，指责在机场跳广场舞的中国游客，导致抱怨之声再起，也引发了中泰网友的一番唇枪舌剑。
但这个“微笑国度”的旅游企业称，鉴于当局正在想方设法重振停滞的经济，他们对这种情况除了默默忍受以外别无他选。
泰国不只是在拉拢中国游客：中国是泰国的头号贸易伙伴国。鉴于一些西方国家在泰国去年发生军事政变时调降了与该国的外交关系，泰国政府还在寻求加强同中国的关系。
泰国政府副发言人Sansern Kaewkamnerd上校称，提高旅游业收入是政府弥补出口低迷影响的首选。
他指出，为了至关重要的旅游业，政府不得不容忍这些不雅行为。
“我们不得不忍受，因为有游客来总比根本没游客强，”Sansern对路透说。“我国的出口依赖他国的经济情况。因此，我们致力于发展旅游业，这是我们可以控制的。”
在位于曼谷市中心的四面佛（Erawan）旅游景点，29岁的花环商贩Kanlaya Yimpreeda一口气说出了中国游客的诸多不雅行为。
“最近，我看到一对中国夫妇脱下小孩的衣服，好让他们的小孩在四面佛附近撒尿，”她一脸厌恶地说道。“而不远处就是曼谷最神圣的地方。
”
去年泰国政变对旅游业造成严重打击，许多国家都对赴泰旅游发出警告。泰国旅游局东南亚区执行长Srisuda Wanapinyosak称，中国市场最先回暖。
据泰国旅游部门，1月泰国接待的中国游客人数超过56万，占当月接待游客总数的五分之一以上。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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