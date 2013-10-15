泰国政府称或从2014年初向中国出口稻米

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
路透曼谷10月15日 - 泰国政府表示，将根据中国国务院总理李克强上周访泰时双方所达成的协议，可能在2014年初就开始对中国出口稻米。
泰国总理英拉周日表示，中国将支持国内企业每年从泰国进口100万吨稻米的计划，一改之前所说的五年内购进100万吨的承诺。
交易商对此消息反应是有点存疑，因他们并未见到相关证据来支持政府稍早时宣称的已出售相当数量至中国和其他国家。
泰国商务部长Niwatthamrong Boonsongphaisan周二对记者说，“我们(中国与泰国官员)将努力在11月之前研究好细节，我想应该可以在明年初开始出货第一批稻米到中国。”
交易商说，中国每年通常从泰国进口约30万吨稻米。没有迹象显示产量会因异常气候而大幅减少，并使得中国将每年进口量增至最多100万吨。
泰国海关部门数据显示，今年1-8月出口至中国的稻米为137,029吨，去年同期仅有95,595吨，2012年全年仅勉强达到176,213吨。。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
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