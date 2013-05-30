泰国CP Foods称考虑竞购Smithfield Foods

路透香港5月30日 - 泰国亿万富翁谢国民(Dhanin Chearavanont)旗下的Charoen Pokphand Foods Plc周四表示，考虑竞购Smithfield Foods IncSFD.N。

中国双汇国际计划以47亿美元收购美国Smithfield Foods Inc SFD.N，以因应中国对于美国猪肉日渐增长的需求，但收购提案在美国引发了忧虑。Smithfield Foods是全球最大的生猪及猪肉生产商。

由于保密协议，CP Foods拒绝透露更多细节。(完)

(编译 杜明霞；审校 张若琪)

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