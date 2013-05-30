泰国CP Foods称考虑竞购Smithfield Foods

亚股下跌投资人避险 本周稍晚中美两国领导人会面
路透新加坡4月4日 - 亚洲股市周二微跌，本周稍晚中国国家主席习近平将与美国总统特朗普会晤，会面的气氛可能颇为紧张，在此之前谨慎气氛主导市场。
路透香港5月30日 - 泰国亿万富翁谢国民(Dhanin Chearavanont)旗下的Charoen Pokphand Foods Plc周四表示，考虑竞购Smithfield Foods IncSFD.N。
中国双汇国际计划以47亿美元收购美国Smithfield Foods Inc SFD.N，以因应中国对于美国猪肉日渐增长的需求，但收购提案在美国引发了忧虑。Smithfield Foods是全球最大的生猪及猪肉生产商。
由于保密协议，CP Foods拒绝透露更多细节。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
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路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。
路透东京4月4日 - 周二公布的一份日本央行调查报告显示，日本企业预计未来一年的消费者物价(CPI)平均料上升0.7%，同三个月前的预估相同。