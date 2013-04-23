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亚洲 | 2013年 4月 23日 星期二 11:55 BJT

企业并购：泰国CP All出价66亿美元收购Siam Makro控股权

路透曼谷4月23日 - 泰国首富控股的便利店企业CP All Pcl 周二在一份声明中称，每股出价787泰铢(27.44美元)收购Siam Makro Pcl 控股权，对后者估值为66亿美元。

收购出价较Siam Makro上周五最后成交价溢价15.4%，周一该股停盘等待宣布声明。CP All称收购全部资金将通过发债获得，不计划发新股。(完) (编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
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