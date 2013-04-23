企业并购：泰国CP All出价66亿美元收购Siam Makro控股权

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透曼谷4月23日 - 泰国首富控股的便利店企业CP All Pcl 周二在一份声明中称，每股出价787泰铢(27.44美元)收购Siam Makro Pcl 控股权，对后者估值为66亿美元。
收购出价较Siam Makro上周五最后成交价溢价15.4%，周一该股停盘等待宣布声明。CP All称收购全部资金将通过发债获得，不计划发新股。(完) (编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。