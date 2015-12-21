泰国一辆旅游大巴翻车 12名马来西亚游客丧生

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透曼谷12月20日 - 泰国警方称，一辆旅游大巴周日在泰国北部翻车，12名马来西亚游客和一名泰国导游身亡。
清迈府警方负责人Montri Sambunyanon告诉路透，旅游大巴上有23人，在清迈市附近公路上与一辆汽车相撞后翻车。
Montri称，车上包括司机在内的另外10人也在事故中受伤，在清迈市内医院接受治疗。
事故中的另一辆汽车内也有两人受伤。
根据泰国卫生部，泰国是全球道路交通事故死亡率最多的国家之一，其中危险驾驶和酒驾是最常见的原因。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。