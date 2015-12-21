泰国一辆旅游大巴翻车，12名马来西亚游客丧生

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷12月20日 - 泰国警方称，一辆旅游大巴周日在泰国北部翻车，12名马来西亚游客和一名泰国导游身亡。

清迈府警方负责人Montri Sambunyanon告诉路透，旅游大巴上有23人，在清迈市附近公路上与一辆汽车相撞后翻车。

Montri称，车上包括司机在内的另外10人也在事故中受伤，在清迈市内医院接受治疗。

事故中的另一辆汽车内也有两人受伤。

根据泰国卫生部，泰国是全球道路交通事故死亡率最多的国家之一，其中危险驾驶和酒驾是最常见的原因。（完）