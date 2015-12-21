泰国一辆旅游大巴翻车，12名马来西亚游客丧生

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷12月20日 - 泰国警方称，一辆旅游大巴周日在泰国北部翻车，12名马来西亚游客和一名泰国导游身亡。
清迈府警方负责人Montri Sambunyanon告诉路透，旅游大巴上有23人，在清迈市附近公路上与一辆汽车相撞后翻车。
Montri称，车上包括司机在内的另外10人也在事故中受伤，在清迈市内医院接受治疗。
事故中的另一辆汽车内也有两人受伤。
根据泰国卫生部，泰国是全球道路交通事故死亡率最多的国家之一，其中危险驾驶和酒驾是最常见的原因。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。