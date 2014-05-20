泰国军方宣布全国戒严 呼吁谈判

路透曼谷5月20日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国军方周二宣布全国戒严以恢复秩序，因六个月的街头抗议导致泰国没有正常运作的政府，但军方坚持称意外的干预并非军事政变。

军队在曼谷部分地区巡逻，军方发言人在电视上讲话，前总理他信的支持者所领导的看守政府称仍在管理国家。

陆军司令巴育（Prayuth Chan-ocha）称，军方已经介入，以恢复秩序并建立投资者信心，并警告称军方将对使用武器和伤害平民者采取行动。

“我们要求各方进行谈判，寻找国家的出路。”巴育在会见政府机构负责人和其他高级官员后对记者说道。

军方官员表示，他们并不干涉看守政府，但军方并未提前将戒严计划通知政府部长。军方在当地时间周二凌晨3点宣布戒严，巴育指出，戒严令将持续到和平与秩序得到恢复。

支持和反对政府的抗议者在曼谷不同地点扎营，为了防止冲突的发生，军方要求他们必须留在原地，不得游行。

军方还呼吁媒体不要播出可能影响国家安全的报导，并下令10家卫星电视台停止播出节目，其中既包括支持政府的电视台，也包括反对政府的电视台。

因为军方曾发动过政变，看守政府对军方持谨慎态度，称欢迎恢复秩序的行动，并称政府仍在运作。

“军方行动必须符合宪法框架，”看守政府总理尼瓦塔龙（Niwatthamrong Boonsongphaisan）在声明中称。

他信称，对于关注政局的人来说，宣布戒严令是意料之中的。

“我不希望有人侵犯人权及进一步破坏民主进程。”他信在他的官方Twitter上写道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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