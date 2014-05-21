泰国军方宣布全国戒严，呼吁进行谈判

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷5月20日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国军方周二宣布全国戒严以恢复秩序，因六个月的街头抗议导致泰国没有正常运作的政府，但军方坚持称意外的干预并非军事政变。
军队在曼谷部分地区巡逻，军方发言人在电视上讲话，前总理他信的支持者所领导的看守政府称仍在管理国家。
陆军司令巴育（Prayuth Chan-ocha）称，军方已经介入，以恢复秩序并建立投资者信心，并警告称军方将对使用武器和伤害平民者采取行动。
“我们要求各方进行谈判，寻找国家的出路。”巴育在会见政府机构负责人和其他高级官员后对记者说道。
军方官员表示，他们并不干涉看守政府，但军方并未提前将戒严计划通知政府部长。军方在当地时间周二凌晨3点宣布戒严，巴育指出，戒严令将持续到和平与秩序得到恢复。
支持和反对政府的抗议者在曼谷不同地点扎营，为了防止冲突的发生，军方要求他们必须留在原地，不得游行。
军方还呼吁媒体不要播出可能影响国家安全的报导，并下令10家卫星电视台停止播出节目，其中既包括支持政府的电视台，也包括反对政府的电视台。
因为军方曾发动过政变，看守政府对军方持谨慎态度，称欢迎恢复秩序的行动，并称政府仍在运作。
“军方行动必须符合宪法框架，”看守政府总理尼瓦塔龙（Niwatthamrong Boonsongphaisan）在声明中称。
他信称，对于关注政局的人来说，宣布戒严令是意料之中的。
“我不希望有人侵犯人权及进一步破坏民主进程。”他信在他的官方Twitter上写道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。