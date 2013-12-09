泰国总理英拉称将解散议会并尽快举行大选

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透曼谷12月9日 - 泰国总理英拉周一表示，她将解散议会并“尽快”举行大选；此前曼谷已出现一波反政府抗议示威。
英拉在电视讲话中表示：“目前许多组织当中有很多人反对政府，最好的方法是将权力交还给泰国人民并举行大选。所以泰国人民将作出决定。”此前数以千计的抗议者再度在曼谷举行示威活动。(完)
(编译 于春红; 审校 侯向明/郑茵)
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路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。