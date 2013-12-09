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时事要闻 | 2013年 12月 9日 星期一 10:15 BJT

泰国总理英拉称将解散议会并尽快举行大选

路透曼谷12月9日 - 泰国总理英拉周一表示，她将解散议会并“尽快”举行大选；此前曼谷已出现一波反政府抗议示威。

英拉在电视讲话中表示：“目前许多组织当中有很多人反对政府，最好的方法是将权力交还给泰国人民并举行大选。所以泰国人民将作出决定。”此前数以千计的抗议者再度在曼谷举行示威活动。(完)

(编译 于春红; 审校 侯向明/郑茵)

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