泰国北部发生6.3级地震--USGS

独家：特朗普称与朝鲜或有“重大”冲突 但将寻求外交途径解决（更新版）
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四表示，在围绕朝鲜核试和导弹计划的僵局中，有与朝鲜发生重大冲突的可能性，但他倾向于通过外交途径解决争端。
路透曼谷5月5日 - 据美国地质调查局（USGS）称，泰国北部周一发生6.3级地震，但尚未有伤亡和财产损失的报告。
此次地震的震中位于清莱府(Chiang Rai)西南32公里。首都曼谷的居民称有震感。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
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路透华盛顿4月27日 - 美国国会采取行动将拨款谈判期限延长至5月5日，以达成一项可使联邦政府预算支撑到9月的协议，防止政府在本周五午夜停摆。
路透华盛顿4月27日 - 美国国会助手周四表示，美国众议院可能最早下周就加大制裁朝鲜力度的法案进行表决，目标是朝鲜的航运业和与朝鲜有业务往来的企业。