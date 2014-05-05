泰国北部发生6.3级地震--USGS

独家：特朗普称与朝鲜或有“重大”冲突 但将寻求外交途径解决（更新版）

路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四表示，在围绕朝鲜核试和导弹计划的僵局中，有与朝鲜发生重大冲突的可能性，但他倾向于通过外交途径解决争端。