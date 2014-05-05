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时事要闻 | 2014年 5月 6日 星期二 07:29 BJT

泰国北部发生6.3级地震--USGS

路透曼谷5月5日 - 据美国地质调查局（USGS）称，泰国北部周一发生6.3级地震，但尚未有伤亡和财产损失的报告。

此次地震的震中位于清莱府(Chiang Rai)西南32公里。首都曼谷的居民称有震感。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

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