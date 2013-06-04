泰国金融：泰国财政部已允许央行考虑采取措施抑制资金流入

路透曼谷6月3日 - 泰国财政部长Kittirat Na Ranong已允许该国央行考虑采取措施抑制资金流入，并且批准了鼓励资金外流的计划。此举是为了拉低泰铢汇率，扶助出口商。

Kittirat Na Ranong周一在声明中称，泰国央行未来将出台限制资金流入的举措，例如投资者登记、债券持有期、强制性对冲及其他工具。

他说，“这样央行就可准备好利用手中的工具来控制资本的流动。但是不管采取何种措施，首先必须征得财政部的批准，”以确保与政府经济政策的实施相配套。

之前Kittirat曾表示，他已与该国央行就遏制泰铢上涨的举措达成共识。虽然并未公布这些措施，但一位政府消息人士透露，这些措施包括禁止外国投资者购买央行票据、限定外资持有债券的最短持有期、以及对债券投资收费。

泰铢兑美元 4月曾触及16年高位28.55。但随后泰铢汇率便回落，周一报在30.44附近，今年迄今仅累计上涨0.6%。

Kittirat称，泰国的企业和个人将被允许增加对海外资产的投资。(完)