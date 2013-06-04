泰国金融：泰国财政部已允许央行考虑采取措施抑制资金流入

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月11日
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
路透曼谷6月3日 - 泰国财政部长Kittirat Na Ranong已允许该国央行考虑采取措施抑制资金流入，并且批准了鼓励资金外流的计划。此举是为了拉低泰铢汇率，扶助出口商。
Kittirat Na Ranong周一在声明中称，泰国央行未来将出台限制资金流入的举措，例如投资者登记、债券持有期、强制性对冲及其他工具。
他说，“这样央行就可准备好利用手中的工具来控制资本的流动。但是不管采取何种措施，首先必须征得财政部的批准，”以确保与政府经济政策的实施相配套。
之前Kittirat曾表示，他已与该国央行就遏制泰铢上涨的举措达成共识。虽然并未公布这些措施，但一位政府消息人士透露，这些措施包括禁止外国投资者购买央行票据、限定外资持有债券的最短持有期、以及对债券投资收费。
泰铢兑美元 4月曾触及16年高位28.55。但随后泰铢汇率便回落，周一报在30.44附近，今年迄今仅累计上涨0.6%。
Kittirat称，泰国的企业和个人将被允许增加对海外资产的投资。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张荻)
4月11日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:08时,1港元=0.88808 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 18.26 8.07 2.55 南玻 11.55 5.82 2.23 深康佳 4.54 2.81 1.82 ST中华 10.81 4.36 2.79 ST中冠
* 五年券106/5随美债殖利率收跌 * 地缘政治风险升高，避险需求增温 * 外资涌入，资金宽松有利债市 * 106/5明日殖利率区间暂看0.77-0.80% 路透台北4月11日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周二收跌。交易员指出，受美债殖利率走低带动，加上市场资金续呈宽松状态，促台债殖利率开低收低。 他们表示，除美国对叙利亚发射飞弹、埃及爆炸及瑞典恐攻事件外，近日美国航空母舰开向东北亚等，随地缘政治风险升高，避险需求增温，早盘美债殖利率在东京盘进一步走跌。 〞美债(殖利率)下来啦，大家跟着玩，反正市场资金宽松啊。〞一大型证券商交易员说。 他指出，除东北亚潜在地缘政治风险外，法国总统大选亦充满变数，吸引避险买盘涌入，激励美债和欧债殖利率走低，台债跟着美债、德债等往下走。 一大型银行交易员亦表示，美债殖利率下跌，使上半场交投原偏冷的台债，中午过后因证券商发动把五年券殖利率往下打，吸引短线多单进场，促使殖利率进一步走跌。 他们解释，东北亚政局不平静
全球最大的矿产商必和必拓周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。