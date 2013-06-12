泰国经济：财长称不担心资本外流，认为有助于平衡资金流动和泰铢汇率

路透曼谷6月12日 - 泰国财政部长周三称，他并不担心近期资本外流，因为这可能帮助平衡资金流动和泰铢汇率。

“看到资本外流并不奇怪，因为自去年中期开始有大量资本流入，”Kittirat Na Ranong表示。

泰铢兑美元 报31.07，处在八个月低位附近，因为资金流出泰国资产。(完)