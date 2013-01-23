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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 11:18 BJT

泰铢汇率: 泰国财长称央行应"留意"泰铢强势

他说,"稳定性很重要,政府要求央行留意波动性.我们将把这一工作留给央行,不会进行政治干预."

泰铢兑美元 周三报在29.74附近.由于外国资金资持续流入,泰铢今年迄今为止已累计上涨约3%,成为亚洲表现最佳的货币.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 田建华)

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