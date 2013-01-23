版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 16:44 BJT

泰铢汇率: 泰国总理与财长和央行总裁会晤,讨论泰铢升值问题

路透曼谷1月23日 - 泰国总理英拉表示,其周三与财长和央行总裁进行了会谈,期间讨论了泰铢坚挺的问题,并已要求两位高官拿出举措来帮助产业.

她表示,泰铢 升值目前还未严重影响本国出口,但最好提前备好应对之策.泰铢兑美元 现交投于17个月高位附近.

"泰铢不太可能进一步大幅升值,但没有人能够断言其走势.不过,目前还没有危险迹象......我希望人们不要恐慌,"她在就泰铢汇率召开的特别会议结束后向记者称.

泰铢兑美元周三报29.78泰铢,今年迄今累计上扬近3%,为表现最佳的亚币.(完) (编译 许娜; 审校 田建华)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐