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货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 14:25 BJT

泰国金融: 财长称总理担心泰铢强势影响出口商,但不准备启用资本管制

路透曼谷1月30日 - 泰国财长Kittirat Na Ranong周三表示:

* 总理英拉(Yingluck Shinawatra)担心泰铢 强势将影响出口商.

* 总理已要求其与央行、经济学家讨论应对资本流动的手段.

* 不准备启用资本管制或征税的手段.(完)
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