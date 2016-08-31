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亚洲 | 2016年 8月 31日 星期三 12:35 BJT

泰国汇率：央行将确保泰铢走势符合基本面--总裁

路透曼谷8月31日 - 泰国央行总裁威拉泰周三表示，泰国央行将确保泰铢 走势与亚洲地区货币相符，并且做好针对过度波动采取行动的准备。

如果汇率波动未能反映泰国经济基本面，“我们将进行处理，因我们已经有工具，”威拉泰对记者说。

泰铢兑美元报34.63/65，在逾一年高位附近徘徊，受外资流入推动。

今年迄今为止泰铢升值4%，令出口商承压。(完)

(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)

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