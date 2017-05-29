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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 07:48 BJT

泰铢汇率：泰国央行总裁表示担忧强势泰铢和短期资本流入

路透曼谷5月29日 - 泰国央行总裁威拉泰周一表示，该央行仍担忧强势泰铢和短期资本流入。泰铢兑美元目前在逾22个月高位附近交投。

威拉泰在一个讨论会上称，泰国央行准备采取行动遏制泰铢的过度波动。

“如果出现大规模资本流入，并导致泰铢剧烈波动，那么央行有责任动用可用的工具来应对，”威拉泰表示。

威拉泰指出，过去一周泰铢涨势强于其他货币，是因为分析师将5月24日发布的货币政策委员会声明解读为央行并不担忧泰铢的强劲表现。他表示，这样理解是不对的。

“我们仍担忧泰铢强势，以及流入泰国的短期资本，”威拉泰说。

但他说，除了过去一周以外，泰铢自年初以来走势一直与亚币一致。泰铢兑美元周一报34.12，周五一度触及逾22个月高点34.04。

威拉泰表示，美元疲软和泰国经济明确复苏也促使泰铢升值。

威拉泰称，民间部门应对冲汇率风险，因全球市场高波动走势将持续，并称60%以上的泰国出口商未做对冲。(完) (编译 许娜/杜明霞；审校 白云/李婷仪)
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