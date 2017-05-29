泰铢汇率：泰国央行总裁表示担忧强势泰铢和短期资本流入

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透曼谷5月29日 - 泰国央行总裁威拉泰周一表示，该央行仍担忧强势泰铢和短期资本流入。泰铢兑美元目前在逾22个月高位附近交投。
威拉泰在一个讨论会上称，泰国央行准备采取行动遏制泰铢的过度波动。
“如果出现大规模资本流入，并导致泰铢剧烈波动，那么央行有责任动用可用的工具来应对，”威拉泰表示。
威拉泰指出，过去一周泰铢涨势强于其他货币，是因为分析师将5月24日发布的货币政策委员会声明解读为央行并不担忧泰铢的强劲表现。他表示，这样理解是不对的。
“我们仍担忧泰铢强势，以及流入泰国的短期资本，”威拉泰说。
但他说，除了过去一周以外，泰铢自年初以来走势一直与亚币一致。泰铢兑美元周一报34.12，周五一度触及逾22个月高点34.04。
威拉泰表示，美元疲软和泰国经济明确复苏也促使泰铢升值。
威拉泰称，民间部门应对冲汇率风险，因全球市场高波动走势将持续，并称60%以上的泰国出口商未做对冲。(完) (编译 许娜/杜明霞；审校 白云/李婷仪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为