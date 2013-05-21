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货币新闻 | 2013年 5月 21日 星期二 13:28 BJT

泰国央行：若经济真的放缓，准备放宽政策--央行总裁

路透曼谷5月21日 - 泰国央行总裁张旭州周二称：

* 如果经济真的放缓，准备放宽政策

* 泰国第一季GDP低于央行预期

* 在决定政策之前，将观察GDP中民间消费数据的疲弱情况

* 如果泰铢波动过大，准备好干预或寻求其他举措 (完)

(编译 艾茂林; 审校)
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