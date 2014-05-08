泰国经济：今年出口增长恐逊于预期，但经济应该不会萎缩--央行总裁

《中国新债预测》国开行一年债收益率均值3.55%，五年债利率4.17%

* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附