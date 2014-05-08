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亚洲 | 2014年 5月 8日 星期四 14:03 BJT

泰国经济：今年出口增长恐逊于预期，但经济应该不会萎缩--央行总裁

路透曼谷5月8日 - 泰国央行总裁张旭州周四表示，今年出口增幅恐不及预期，但经济应该不会萎缩。他补充道，在目前爆发政治危机的情况下，货币政策宽松，足以为经济提供支持。

“泰国央行两三个月前曾预计今年出口应会增长4.5%左右，但在最近审视了所有相关数据后，可能会下修增幅，”张旭州向记者称。

他还称，“根据最新评估，泰国2014年经济成长不太可能为负值。”(完) (编译 许娜；审校 石冠兰)
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