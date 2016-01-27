版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 27日 星期三 14:05 BJT

泰国经济：今年出口可能增加2-3%--财长

路透曼谷1月27日 - 泰国财政部长阿比萨(Apisak Tantivorawong)周三表示，今年泰国出口可能增长2-3%，跟预料中全球经济增幅相符。

“我们的出口应该不会下滑。如果全球经济如预期的那样增长2-3%，那么我们的出口也应会增加2-3%，”阿比萨对记者说。

“但若我们管理得法，出口增幅还会更高。”

与财长预期形成鲜明对比的是，泰国央行预计今年出口零增长。

泰国2015年出口大跌5.8%，创六年来最大年度降幅。(完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐