泰国经济：今年出口可能增加2-3%--财长

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透曼谷1月27日 - 泰国财政部长阿比萨(Apisak Tantivorawong)周三表示，今年泰国出口可能增长2-3%，跟预料中全球经济增幅相符。
“我们的出口应该不会下滑。如果全球经济如预期的那样增长2-3%，那么我们的出口也应会增加2-3%，”阿比萨对记者说。
“但若我们管理得法，出口增幅还会更高。”
与财长预期形成鲜明对比的是，泰国央行预计今年出口零增长。
泰国2015年出口大跌5.8%，创六年来最大年度降幅。(完)
(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。