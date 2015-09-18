泰国央行：即便美联储按兵不动后，料也不会有大量资金流回泰国

路透曼谷9月18日 - 泰国央行助理总裁Mathee Supapongs周五称，该国央行认为，即便美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变，也不会有大量资金流回泰国，因市场仍然预计美联储今年稍晚升息。

不过Mathee Supapongs对路透称，美联储决定按兵不动，可能让资金流出泰国的速度放缓。

Mathee称，美联储今年稍晚若决定升息，对泰国金融市场的影响可能有限，因市场已基本消化这种预期。(完) (编译 王丽鑫；审校 李爽)