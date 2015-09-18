泰国央行：即便美联储按兵不动后，料也不会有大量资金流回泰国

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷9月18日 - 泰国央行助理总裁Mathee Supapongs周五称，该国央行认为，即便美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变，也不会有大量资金流回泰国，因市场仍然预计美联储今年稍晚升息。
不过Mathee Supapongs对路透称，美联储决定按兵不动，可能让资金流出泰国的速度放缓。
Mathee称，美联储今年稍晚若决定升息，对泰国金融市场的影响可能有限，因市场已基本消化这种预期。(完) (编译 王丽鑫；审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”