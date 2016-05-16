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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 12:46 BJT

泰国数据：第一季GDP同比增长3.2%创三年最快，出口料下滑构成风险

* 第一季GDP较前季增长0.9%，路透调查预估为增长0.6%

* 第一季GDP较上年同期增长3.2%，路透调查预估为增长2.8%

* 2016年GDP增长率预估修正为3.0-3.5%，前次预估为2.8-3.8%

* 政府将2016年出口预估从增长1.2%下修至下滑1.7%

* 经济增长加快势头可能无法持续--分析师

路透曼谷5月16日 - 泰国第一季国内生产总值(GDP)同比增速创三年来最快，且增幅高于预期，给该国军政府带来一些安慰。泰国政府上台两年来，一直难以刺激经济增长。

但分析师称，鉴于出口料连续第四年下滑，消费受家庭债务高企影响而低迷，而且遭受十年来最严重干旱，政府必须实施更多财政刺激，以防经济动能停止。

泰国是东南亚第二大经济体，该国1-3月经季节调整GDP较前季增长0.9%，高于2015年第四季的增长0.8%，且胜过路透调查预估的增长0.6%。

泰国国家经济及社会发展局(NESDB)周一公布，第一季GDP较上年同期增长3.2%，创12个季度来最高，且高于路透调查预估的增长2.8%和2015年第四季的增长2.8%。

泰国军政府上台两年来，该国经济尚未实现坚实复苏。经济增长的两大支柱--出口和内需--都仍疲弱。

泰国GDP、利率和通胀图表：link.reuters.com/vab36s

(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)

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