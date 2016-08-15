泰国经济：第二季GDP较上季增长0.8%，高于预期

路透曼谷8月15日 - 泰国经济第二季较前季增长0.8%，高于市场预期，因政府和家庭支出增长，且旅游业提振国内经济活动。

路透调查的分析师原预期，4-6月泰国国内生产总值(GDP)增长0.5%，第一季经季节调整后增长率修正为1.0%。

泰国国民经济和社会发展管理局(National Economic and Social Development Board)周一称，第二季经济同比增长3.5%，为13个季度以来最高，且高于路透调查中值的增长3.2%；第一季同比增长3.2%。

该机构还表示，今年泰国经济增长率可能将在3.0-3.5%，与此前的预估一致。(完)