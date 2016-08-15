泰国经济：第二季GDP较上季增长0.8%，高于预期

金属期市：伦铜受获利了结打压微跌，上周涨逾5%
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透曼谷8月15日 - 泰国经济第二季较前季增长0.8%，高于市场预期，因政府和家庭支出增长，且旅游业提振国内经济活动。
路透调查的分析师原预期，4-6月泰国国内生产总值(GDP)增长0.5%，第一季经季节调整后增长率修正为1.0%。
泰国国民经济和社会发展管理局(National Economic and Social Development Board)周一称，第二季经济同比增长3.5%，为13个季度以来最高，且高于路透调查中值的增长3.2%；第一季同比增长3.2%。
该机构还表示，今年泰国经济增长率可能将在3.0-3.5%，与此前的预估一致。(完)
(翻译 张荻； 审校 许娜)
伦敦期铝 微跌0.08%至每吨1,807.50美元。伦敦期锌 下滑0.5%至每吨2,776美元。伦敦期铅 上涨2%至每吨2,271.50美元。
路透1月16日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:39时,1港元=0.88 903人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比价 ) 深物业 16.23 7.52 2.43 南玻 11.40 5.94 2.16 深康佳 4.33 2.77 1.76 ST中华 11.27 4.71
路透1月16日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1美元=6.8948 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 8.89 0.736 1.75 市北高新 19.04 1.08 2.56 大众交通 6.14 0.701 1.27 永生投资 12.98