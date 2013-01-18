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货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 15:52 BJT

泰国经济: 央行上修2013年GDP增长预估,维持通胀预测不变

路透曼谷1月18日 - 泰国央行周五表示,将2013年国内生产总值(GDP)增长预估由12月时的4.7%上调至4.9%,因民间投资强于预期.

央行维持2013年通胀率预估为2.8%,与前次预估相同.

泰国2012年GDP估计为增长5.9%,12月估值为增长5.8%.(完)
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