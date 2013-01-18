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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 17:07 BJT

泰国经济: 2013年料增长4.9%,高于此前预期--央行

路透曼谷1月18日 - 泰国央行将2013年经济增长预估自4.7%上调至4.9%,此外虽然薪资大幅增长,但央行仍维持通胀率预估不变,表明货币政策可能暂时维持宽松.

泰国央行还将2012年经济增长预估小幅上调至5.9%,因该国已自拖累经济2011年仅增长0.1%的严重洪灾中复苏.上个月,央行曾将2012年经济增长预估略微上调至5.8%.

泰国央行助理总裁Paiboon Kittisrikangwan在新闻简会上称,此次上调经济增长预估反映出民间投资增长"远强于预期".

央行预计去年民间投资较上年增长16.5%,增幅高于稍早预计的12.4%.其现在预计今年民间投资将增长12.1%,稍早预期为增长6.8%.

央行维持2013年出口增长预估为9.0%不变,与10月预期一致.其还维持今年核心通胀率和整体通胀率预估分别为1.7%和2.8%不变.(完) (编译 许娜; 审校 孙茉莉)
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