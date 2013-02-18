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货币新闻 | 2013年 2月 18日 星期一 10:46 BJT

泰国经济: 2012年GDP增长6.4%,增幅大于5.5%的预估

路透曼谷2月18日 - 泰国国家经济及社会发展局(NESDB)公布的数据显示:

* 泰国2012年国内生产总值(GDP)增长6.4%(路透调查预估为增长5.5%).

* 第四季GDP较上年同期增长18.9%(调查预估为增长15.4%).

* 第四季GDP经季节调整后较上季增长3.6%(调查预估为增长0.2%).

* 第三季GDP修正为经季节调整后较上季增长1.5%(前值为增长1.2%).

* 第三季GDP修正为较上年同期增长3.1%(前值为增长3.0%).

* 2013年GDP增长率料为4.5-5.5%,与先前预估一致.(完)
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