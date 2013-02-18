更新版-泰国第四季GDP增长远强于预期,令降息压力减弱

泰国国家经济及社会发展局(NESDB)维持2013年经济成长4.5-5.5%的预估.路透调查分析师预估为增长4.7%.

多数分析师预计尽管面临政府压力,但央行周三仍会维持利率不变,因国内经济强劲且信用增长开始令人忧虑.

"第四季GDP不只是2011年基数低的结果,还因为政府实施刺激举措,导致消费和投资都出现两位数增长,"Tisco Securities分析师Kampon Adireksombat称.

"从数字上可以明显看出,成长下行的风险减小.我们需要做的是监控价格压力,因为已经看到一些由高油价引发的成本拉动压力,而且出现更多需求推动型通胀的迹象,"他称.

NESDB维持2013年通胀在2.5-3.5%范围的预估,但预估值为高于中点的3.2%.央行预估通胀率为2.8%.分析师普遍认为通胀率会更高,一些甚至认为会高达5%.

新加坡华侨银行分析师Gundy Cahyadi指出,第一季出口表现将"对本地制造商信心产生关键影响".(完) (编译 丁琦/石冠兰; 审校 郑茵/杜明霞)