更新版-泰国第四季GDP增长远强于预期,令降息压力减弱

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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泰国国家经济及社会发展局(NESDB)维持2013年经济成长4.5-5.5%的预估.路透调查分析师预估为增长4.7%.
多数分析师预计尽管面临政府压力,但央行周三仍会维持利率不变,因国内经济强劲且信用增长开始令人忧虑.
"第四季GDP不只是2011年基数低的结果,还因为政府实施刺激举措,导致消费和投资都出现两位数增长,"Tisco Securities分析师Kampon Adireksombat称.
"从数字上可以明显看出,成长下行的风险减小.我们需要做的是监控价格压力,因为已经看到一些由高油价引发的成本拉动压力,而且出现更多需求推动型通胀的迹象,"他称.
NESDB维持2013年通胀在2.5-3.5%范围的预估,但预估值为高于中点的3.2%.央行预估通胀率为2.8%.分析师普遍认为通胀率会更高,一些甚至认为会高达5%.
新加坡华侨银行分析师Gundy Cahyadi指出,第一季出口表现将"对本地制造商信心产生关键影响".(完) (编译 丁琦/石冠兰; 审校 郑茵/杜明霞)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。